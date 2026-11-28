Galatasaray'da Eduardo Camavinga ısrarı! Real Madrid...
Galatasaray, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eduardo Camavinga için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Arda Güler, Valverde ve Bellingham'ın gerisinde kalan Fransız yıldızın geleceğini değerlendirmesi, sarı-kırmızılıların transfer umutlarını artırdı. İşte detaylar...
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Kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren G.Saray artık dünyaca ünlü bir orta saha transferi ile en önemli eksik parçasını tamamlamak istiyor.