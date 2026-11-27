Jakobs'tan Gueye'ye transfer çağrısı: Galatasaray'a hoş geldin!
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketlilik artarken, Senegalli futbolcu İsmail Jakobs'un vatandaşı Pape Gueye'ye yaptığı transfer çağrısı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Jakobs, Villarreal forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun paylaşımına "Galatasaray'a hoş geldin" yorumunu yaptı.
Dört bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çok sayıda isimle görüşme halinde bulunan sarı-kırmızılılarda ilginç bir gelişme yaşandı.