Galatasaray'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 27 Kasım Cuma günü saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.