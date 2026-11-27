Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün evlendi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim ve çok sayıda futbol dünyasından isim katıldı.