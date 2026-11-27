Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün evlendi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim ve çok sayıda futbol dünyasından isim katıldı.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, dünyaevine girdi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın İstanbul'da düzenlenen nikah törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile çok sayıda davetli katıldı.
Nikah şahitleri arasında Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim, futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Emre Taşdemir yer aldı.