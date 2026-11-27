Galatasaray'da ayrılığa izin çıktı! Devre arasında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. zaferini elde eden Galatasaray'da, devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte flaş bir ayrılık iddiası gündeme gelirken, yönetimin o ayrılığa izin veridiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)