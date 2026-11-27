Rus devlerinden Galatasaray'ın yıldızına transfer kancası! O rakamı gözden çıkardılar

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna iddialı şekilde devam ederken kadrosundaki yıldız isimler de Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi sürdürüyor. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için Rusya'dan iki önemli kulübün devreye girdiği ve toplam 30 milyon Euro'luk transfer paketi hazırladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)