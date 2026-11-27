Rus devlerinden Galatasaray'ın yıldızına transfer kancası! O rakamı gözden çıkardılar
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna iddialı şekilde devam ederken kadrosundaki yıldız isimler de Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi sürdürüyor. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için Rusya'dan iki önemli kulübün devreye girdiği ve toplam 30 milyon Euro'luk transfer paketi hazırladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, iki kulvarda da hedeflerine ulaşmak için mücadelesini sürdürürken takım içerisindeki bireysel performanslarla öne çıkan isimlere talipler geliyor.