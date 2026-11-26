Menajerler sarı-kırmızılıların önüne tüm bu şartlara uyan bir oyuncu getirdi: Halihazırda La Liga ekiplerinden Santander formasıyla 13 maçta 11 gol atan Yassir Zabiri.
Gelen ilk bilgiler, Zabiri'nin bonservisini elinde bulunduran Rennes'in beklentilerin altında bir rakama Faslı golcüyü bırakabileceğini işaret ediyor.
Porto'da 2. hatta 3. forvet olan Deniz Gül'e 10 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın önüne Zabiri'nin benzer bir rakama düşebileceği düşünülüyor.
Sezon sonuna kadar kiralık olarak Racing ile sözleşmesi bulunan Zabiri'yi transfer etmek için iki kulübün de Racing'i de ikna etmesi gerektiği belirtildi.