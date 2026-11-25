PERFORMANSI PLANLARI DEĞİŞTİREBİLİR
Bir süredir taraftarların eleştirilerine maruz kalan ve zaman zaman tribünlerden tepki gören Noa Lang'ın son performansı, geleceğiyle ilgili değerlendirmeleri değiştirdi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Noa Lang'ın ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi rotasyonu için kiralık olarak Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilmişti. Ancak Hollandalı oyuncunun son dönemdeki performansı, Napoli'deki geleceği açısından yeni bir tablo ortaya çıkardı.
DAVID NERES'İN AYRILIĞI GÜNDEMDE
Haberde, Napoli'nin bir diğer kanat oyuncusu David Neres'in fiziksel sorunları nedeniyle kadrodaki yerini giderek kaybettiği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euroluk maaşının da ayrılık ihtimalini güçlendiren faktörlerden biri olduğu aktarıldı.
Napoli'nin, Neres için cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına engel olmayabileceği ifade edildi. Böylece İtalyan ekibinde ocak ayındaki transfer döneminde Noa Lang yerine David Neres'in takımdan ayrılması ihtimali öne çıktı.