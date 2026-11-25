Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali ve muhtemel rakibi açıklandı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde Aston Villa'yı 1-0'lık skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların, Devler Ligi'nde aldığı peş peşe zaferlerin ardından hesaplar da adeta altüst oldu. Cimbom'un, Aston Villa galibiyeti sonrası lig aşamasını bitireceği sıralama ve muhtemel rakibi güncellendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 3 maçta puan kaybı yaşamadı.
Galatasaray, Aston Villa'yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda ligde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
EVİNDE İNGİLİZLERE ŞANS TANIMIYOR
Galatasaray, İngiliz takımlarıyla evinde yaptığı son maçlarda aldığı iyi sonuçlar bir yenisi de Aston Villa karşısında ekledi.
Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte İngiliz ekipleriyle oynadığı son 4 maçı kazandı. Aslan daha önce Liverpool'u 2, Tottenham'ı da 1 kez mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Aston Villa karşısında alınan galibiyetin ardından lig aşamasındaki konumunu güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin elde ettiği sonuçla birlikte puanı 9'a yükselirken, turnuvayı kaçıncı sırada tamamlayacağına ve play-off turundaki olası rakibine ilişkin yeni tahminler de ortaya çıktı.
Football Meets Data tarafından hazırlanan güncel simülasyona göre Galatasaray'ın lig etabını 15. sırada tamamlaması bekleniyor.
Raporda, temsilcimizin ilk 24 takım arasında yer alma ihtimali yüzde 95,9 olarak hesaplandı.
Bu sonuç, sarı-kırmızılıların üst tura yükselme konusunda oldukça avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor.
İLK 8 İÇİN O İHTİMAL Galatasaray'ın doğrudan son 16 turuna yükselmesini sağlayacak ilk 8 sıra için şansı da belli oldu.
Football Meets Data'nın hesaplamalarına göre Cimbom'un lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlama olasılığı yüzde 9,8 seviyesinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, mevcut tahminlerdeki gibi ilk 8'in dışında kalması halinde son 16 turuna yükselebilmek için play-off aşamasında mücadele edecek.
GALATASARAY'A TANIDIK RAKİP
Yapılan simülasyonda Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de açıklandı.
Tahminlere göre sarı-kırmızılıların bu turda Alman temsilcisi Stuttgart ile eşleşmesi bekleniyor.
İki takım, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında daha önce karşı karşıya gelmişti.
Galatasaray, söz konusu mücadelede Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.