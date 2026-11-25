Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali ve muhtemel rakibi açıklandı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde Aston Villa'yı 1-0'lık skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların, Devler Ligi'nde aldığı peş peşe zaferlerin ardından hesaplar da adeta altüst oldu. Cimbom'un, Aston Villa galibiyeti sonrası lig aşamasını bitireceği sıralama ve muhtemel rakibi güncellendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)