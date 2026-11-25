Galatasaray'dan Ali Şansalan hamlesi! Yönetim harekete geçti ve...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan maçı yöneten hakem Ali Şansalan, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişti. Galatasaray Yönetimi de hakem Şansalan'ın ceza alması için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)