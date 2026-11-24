Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik Aston Villa sınavına çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak 5. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisini mağlup ederek Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konuların başında TRT 1 canlı yayın ekranı geliyor. GS maçı hangi kanalda, TRT 1 şifresiz mi, cep telefonundan nasıl izlenir, HD yayın bağlantısı nerede? İşte Galatasaray - Aston Villa maçına ilişkin merak edilen tüm yayın ayrıntıları, maç önü programı ve canlı skor bilgileri...

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Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Aston Villa karşılaşması için geri sayım sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Avrupa'da aldığı son iki galibiyetle yeniden iddialı konuma gelen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında üç puan arayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, 6 puanla çıktıkları mücadelede kazanarak ilk 8 hedefini canlı tutmayı planlıyor. Aston Villa ise 9 puanla bulunduğu üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Milyonlarca taraftar, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini öğrenmek için TRT 1 izle, TRT 1 HD canlı yayın, Galatasaray maçı şifresiz izle ve GS canlı skor ekranı sorgularına yöneliyor. İşte karşılaşmanın yayın saati, izleme seçenekleri ve maç öncesi son gelişmeler...

GALATASARAY - ASTON VILLA CANLI SKOR TAKİP ET!

GALATASARAY AVRUPA'DA YENİ BİR SERİ YAKALADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezona istediği başlangıcı yapamamasına rağmen son iki karşılaşmada aldığı galibiyetlerle yeniden yükselişe geçti.

Okan Buruk'un öğrencileri, ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. İkinci haftada Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan da 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ancak Lille deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyet, takımın Avrupa'daki moralini yükseltti. Stuttgart karşısında elde edilen 2-0'lık sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste iki Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etti.

Temsilcimiz, Aston Villa karşısında da kazanarak Avrupa'daki galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında 36 takım tek bir puan tablosunda mücadele ediyor. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off turunda mücadele ediyor.

Galatasaray, ilk dört karşılaşmada aldığı iki galibiyet ve iki mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Sarı-kırmızılılar 18. sırada bulunurken Aston Villa 9 puanla 6. basamakta yer alıyor. Galatasaray'ın Aston Villa karşısında elde edeceği galibiyet, puan tablosundaki konumunu iyileştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

ASTON VILLA İSTANBUL DEPLASMANINDA

Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört haftada başarılı sonuçlar elde etti. İngiliz temsilcisi, Club Brugge karşısında 3-2 kazandı. Ardından Fenerbahçe'yi 6-0, Viking'i ise 3-1 mağlup etti.

Barcelona deplasmanında 3-0 kaybeden Aston Villa, böylece ilk dört maçında üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. 9 puanla 6. sırada bulunan İngiliz ekibi, Galatasaray deplasmanında yeniden kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini korumaya çalışacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Aston Villa, Avrupa kupalarında bugüne kadar resmi bir karşılaşma oynamadı. İki takım arasındaki ilk mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın iç saha avantajı ve Aston Villa'nın Avrupa tecrübesi, karşılaşmanın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN VE SKOR BİLGİLERİ