TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Hepsi aynı takıma gidiyor

Transfer planlamalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Trendyol Süper Lig'den o takımın, sarı-kırmızılılarda yeteri kadar forma şansı bulamayan 4 ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)