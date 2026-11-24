Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Bitshiabu yerine o isim gelecek

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, sol ayaklı stoper arayışında daha önce de gündemine aldığı genç yıldız için yeniden harekete geçti. Forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakan futbolcu için kiralama formülü öne çıkarken, sarı-kırmızılıların transferde şartları zorlaması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)