Avrupa'da heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisini mağlup ederek Avrupa'da galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor. 9 puanlı Aston Villa ise İstanbul'da kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. TRT 1'den şifresiz yayınlanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve takımların son durumunu araştırıyor. İşte Galatasaray - Aston Villa maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Galatasaray-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray için kritik gece! Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü takımlarından Aston Villa'yı konuk edecek. Avrupa'daki son iki maçını kazanan Galatasaray, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise 9 puanla geldiği İstanbul'dan avantajını koruyarak ayrılmanın peşinde. Karşılaşmanın TRT 1'den şifresiz yayınlanacak olması, futbolseverlerin ilgisini artırıyor. Peki, Galatasaray Aston Villa maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? Detaylar A Spor'da...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY'DA HEDEF AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son haftalarda yakaladığı çıkışı Aston Villa karşısında da sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Lille'i 4-2 ve Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek önemli galibiyetlere imza attı. Daha önce Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 kaybeden temsilcimiz, dört maç sonunda 6 puan topladı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Aston Villa karşısında kazanarak puanını 9'a çıkarmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

ASTON VILLA 9 PUANLA İSTANBUL'A GELİYOR

İngiltere temsilcisi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puana ulaşan Unai Emery'nin ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında kazanan İngiliz ekibi, Barcelona karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, Galatasaray deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

GALATASARAY İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI NASIL?

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle bugüne kadar 28 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa ile ilk kez resmi bir Avrupa karşılaşmasında rakip olacak.

Galatasaray'ın kendi sahasındaki İngiliz takımı performansı ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerine karşı evinde oynadığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

OKAN BURUK İÇİN 43. AVRUPA MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı takımın başındaki 43. maçına çıkacak. Buruk, geride kalan 42 Avrupa mücadelesinde 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Aston Villa karşısında alacağı galibiyetle Avrupa karnesini güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Aston Villa karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadelede Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Dördüncü hakem Florian Badstübner olacak. VAR görevini Sören Storks, AVAR görevini ise Johann Pfeifer üstlenecek.

GALATASARAY - ASTON VILLA CANLI SKOR VE CANLI ANLATIM

GALATASARAY KAZANIRSA KAÇ PUANA YÜKSELİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda 9 puana ulaşacak. İlk dört maçta 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa karşısında alacağı üç puanla üst sıralardaki takımlarla arasındaki farkı azaltmak istiyor. Öte yandan Aston Villa da karşılaşmaya 9 puanla çıkıyor. Bu nedenle Galatasaray kazanırsa iki takımın puanları eşitlenecek. Ancak bu durum, Galatasaray'ın kesin olarak Aston Villa'nın üzerine çıkacağı anlamına gelmeyecek. UEFA'nın puan eşitliğinde uyguladığı sıralama kriterleri ve haftanın diğer sonuçları belirleyici olacak.

GALATASARAY ASTON VILLA'YI YENERSE İLK 8'E GİRER Mİ?

Galatasaray'ın Aston Villa karşısında alacağı galibiyet, ilk 8 hedefi açısından son derece önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın yer aldığı lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

Galatasaray, 6 puanla bulunduğu 18. sıradan yukarı çıkmak istiyor. Aston Villa karşısında kazanılması, sarı-kırmızılıların bu yarışta önemli bir rakibine yaklaşmasını sağlayacak. Ancak 9 puana ulaşmak, beşinci haftanın sonunda ilk 8'e girileceğini garanti etmiyor. Galatasaray'ın maç sonrası sıralaması, aynı haftada sahaya çıkacak diğer takımların sonuçlarına ve averajlara bağlı olacak.

GALATASARAY BERABERE KALIRSA KAÇ PUANI OLUR?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde sarı-kırmızılılar 7 puana ulaşacak. Aston Villa'nın puanı ise 10 olacak. Bu durumda Galatasaray, ilk beş maçını iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle tamamlamış olacak.

Bir puan elde etmek Avrupa'daki mücadeleyi sürdürmek açısından önemli olsa da temsilcimizin ilk 8 hedefindeki konumu bakımından galibiyet kadar avantajlı olmayacak. Galatasaray, son üç haftada AEK Atina, Feyenoord ve Paris Saint-Germain karşısında puan arayacak.

GALATASARAY ASTON VILLA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray, Aston Villa karşısında mağlup olursa 6 puanda kalacak. Aston Villa ise puanını 12'ye yükseltecek. Sarı-kırmızılı ekip, beşinci hafta sonunda üç mağlubiyet ve iki galibiyetle yoluna devam edecek. Bu sonuç Galatasaray açısından önemli bir kayıp olsa da Şampiyonlar Ligi'nden elendiği anlamına gelmeyecek. Temsilcimizin lig aşamasında üç karşılaşması daha bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk 24'e kalma ve eleme turuna yükselme ihtimali devam edecek.

GALATASARAY YENİLİRSE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİR Mİ?

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kaybetmesi, beşinci haftada matematiksel olarak elenmesine yol açmayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, mağlubiyet durumunda 6 puanla kalacak olsa da sonraki üç maçtan toplam 9 puan daha çıkarabilecek. Böylece sarı-kırmızılılar, lig aşamasını maksimum 15 puanla tamamlayabilecek. Bu ihtimal, ilk 24 yarışının devam ettiğini gösteriyor.

GALATASARAY EN FAZLA KAÇ PUAN TOPLAYABİLİR?

Galatasaray'ın lig aşamasında Aston Villa karşılaşması dahil dört maçı bulunuyor. Temsilcimizin önündeki üç farklı senaryoda ulaşabileceği maksimum puanlar şöyle:

Aston Villa galibiyeti: 9 puana yükselir. Kalan üç maçını da kazanırsa 18 puanla tamamlar.

9 puana yükselir. Kalan üç maçını da kazanırsa 18 puanla tamamlar. Aston Villa beraberliği: 7 puana yükselir. Kalan üç maçını da kazanırsa 16 puanla tamamlar.

7 puana yükselir. Kalan üç maçını da kazanırsa 16 puanla tamamlar. Aston Villa mağlubiyeti: 6 puanda kalır. Kalan üç maçını da kazanırsa 15 puanla tamamlar.

Bunlar matematiksel üst sınırlar olup gerçek sonuçlara ilişkin tahmin veya tur garantisi anlamı taşımıyor.

GALATASARAY'IN PLAY-OFF İHTİMALİ DEVAM EDİYOR MU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılma ihtimali devam ediyor. Yeni formatta 9 ile 24. sırada bulunan takımlar, son 16 turuna yükselebilmek için iki maçlı eleme turunda mücadele ediyor. Bu aşamayı geçen sekiz takım, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekiplere katılıyor.

Galatasaray'ın ilk dört maç sonunda 18. sırada yer alması, play-off yarışının içerisinde olduğunu gösteriyor. Aston Villa karşısında alınacak galibiyet, bu yarışta önemli bir avantaj sağlayabilecek.

GALATASARAY'IN İLK 24 İHTİMALİ NASIL HESAPLANIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefini değerlendirmek için yalnızca Galatasaray'ın puanına bakmak yeterli değil. Lig aşamasında diğer 35 takımın aldığı sonuçlar, atılan ve yenilen goller ile puan eşitliğinde kullanılan sıralama kriterleri de etkili oluyor. Bu nedenle Galatasaray'ın 9 puana yükselmesi halinde kesin olarak play-off'a kalacağı söylenemiyor. Özellikle ligin son haftalarında oluşacak puan tablosu, ilk 24 çizgisinin nerede şekilleneceğini gösterecek.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Aston Villa maçının ardından lig aşamasında üç karşılaşmaya daha çıkacak.

6. hafta — 8 Aralık 2026

AEK Atina - Galatasaray

7. hafta — 19 Ocak 2027

Galatasaray - Feyenoord

8. hafta — 27 Ocak 2027

Paris Saint-Germain - Galatasaray

İlk olarak Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar, ardından Feyenoord'u İstanbul'da ağırlayacak.

Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise Paris Saint-Germain deplasmanına çıkacak.