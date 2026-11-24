Galatasaray'dan Aston Villa maçı öncesi Filistin pankartı!

Galatasaray, Aston Villa maçı öncesinde RAMS Park tribünlerine astığı “Özgür Filistin” pankartıyla Filistin'e desteğini bir kez daha gösterdi. Dursun Özbek'in UEFA'ya yapılan şikayete ilişkin açıklamalarının ardından gelen bu görüntü, sarı-kırmızılı kulübün mesajını yineledi.