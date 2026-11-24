Avrupa'da heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisini mağlup ederek Avrupa'da galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor. 9 puanlı Aston Villa ise İstanbul'da kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. TRT 1'den şifresiz yayınlanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve takımların son durumunu araştırıyor. İşte Galatasaray - Aston Villa maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Galatasaray-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray için kritik gece! Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü takımlarından Aston Villa'yı konuk edecek. Avrupa'daki son iki maçını kazanan Galatasaray, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise 9 puanla geldiği İstanbul'dan avantajını koruyarak ayrılmanın peşinde. Karşılaşmanın TRT 1'den şifresiz yayınlanacak olması, futbolseverlerin ilgisini artırıyor. Peki, Galatasaray Aston Villa maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? Detaylar A Spor'da...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY'DA HEDEF AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son haftalarda yakaladığı çıkışı Aston Villa karşısında da sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Lille'i 4-2 ve Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek önemli galibiyetlere imza attı. Daha önce Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 kaybeden temsilcimiz, dört maç sonunda 6 puan topladı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Aston Villa karşısında kazanarak puanını 9'a çıkarmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

ASTON VILLA 9 PUANLA İSTANBUL'A GELİYOR

İngiltere temsilcisi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puana ulaşan Unai Emery'nin ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında kazanan İngiliz ekibi, Barcelona karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, Galatasaray deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

GALATASARAY İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI NASIL?

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle bugüne kadar 28 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa ile ilk kez resmi bir Avrupa karşılaşmasında rakip olacak.

Galatasaray'ın kendi sahasındaki İngiliz takımı performansı ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerine karşı evinde oynadığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

OKAN BURUK İÇİN 43. AVRUPA MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı takımın başındaki 43. maçına çıkacak. Buruk, geride kalan 42 Avrupa mücadelesinde 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Aston Villa karşısında alacağı galibiyetle Avrupa karnesini güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Aston Villa karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadelede Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Dördüncü hakem Florian Badstübner olacak. VAR görevini Sören Storks, AVAR görevini ise Johann Pfeifer üstlenecek.

GALATASARAY - ASTON VILLA CANLI SKOR VE CANLI ANLATIM