Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, takımla çalışmalara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak.

24 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak maça RAMS Park ev sahipliği yapacak. Cimbom'da kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise sakat oyuncuların son durumuydu.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ismail Jakobs'un, Aston Villa maçı öncesi yapılan son idmanda yer aldığı öğrenildi.

27 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Aston Villa karşısında forma giyebilecek.