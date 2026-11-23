Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul Sarıyer'de görülen aslanın kendisine ait olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul Sarıyer'de görülen aslanın kendisine ait olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Konuyla ilgili konuşan milli futbolcu, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke şu anda çalkalanıyor. Benim evde beslediğim bir aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Abdülkerim Bardakcı'dan kaybolan aslan hakkındaki iddialara yanıt

ASLAN PAYLAŞIMI YAPTI



Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.