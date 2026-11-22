Galatasaray, Aston Villa maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, 23 Kasım Pazartesi günkü idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.