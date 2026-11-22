Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakemle arasında yaşanan diyaloğu anlatan Buruk, "Şok oldum. Bir saygısızlık yok" diyerek karara tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, maç sonunda yaşanan olayın ardından Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ancak karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gündeme damga vurdu.

Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Buruk, hakemle arasında yaşananları anlatarak karara tepki gösterdi.

"EĞER BİR CEZAYI HAK EDİYORSAM..."

Yaşanan olayda herhangi bir saygısızlık yapmadığını belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam, zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse, ceza almamam gerekiyor."

"BİR SAYGISIZLIK YOK"

Kırmızı kart kararına şaşırdığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, hakemle yaşadığı diyaloğu da anlattı:

"İçim çok rahat. Çünkü bütün görüntülerde her şey sabit. Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Sonra saha içine girerken, yan hakemin elini sıktım ve devam ettim. Arkamı döndüğümde orta hakemin ikinci sarı kart çıkardığını gördüm. Şok oldum. Niye olduğunu bilmiyorum.

Orta hakemden konuşmak için izin de istedim. Sağ olsun benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın' dedi. Bana ve hakemlere yapılmış saygısızlıktır' dedi. Ancak görüntülerde tespit ediliyor. Çok hızlı bir şekilde yanından geçiyorum. Bir saygısızlık yok."