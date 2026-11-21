Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda ağırladığı Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Wilfried Singo, 2-1 galip geldikleri Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Açıkçası maçtan çok memnunum ancak bazı noktalar var ve kendi işimizi zora soktuk. İyi bir sonuç elde ettik. Bundan sonra çalışarak devam edeceğiz."

ASTON VILLA MAÇI

"Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar önemli. Zor maçlar, büyük maçlar. İyi hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanıp, iyi bir sonuç almak bizim elimizde."