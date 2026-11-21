Victor Osimhen'e Premier Lig'den 3 dev talip! Galatasaray'ın yıldızına yakın takip
Victor Osimhen'e İngiltere'den talipler artıyor! Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın Nijeryalı yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın golcüsünün geleceğine ilişkin transfer gelişmeleri merakla bekleniyor.
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Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da takıma yeni eklenecek takviyeler kadar, takımda hangi isimlerin kalacağı da büyük merak konusu.