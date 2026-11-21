Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor maçına VAR hakemi Erkan Engin'in atanmasına tepki gösterdi. Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşananları hatırlatan Güneş, TFF'nin yabancı VAR hakemi uygulamasındaki farklılığa da dikkat çekerek adil ve eşit yönetim çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da karşılaşmanın VAR hakemi Erkan Engin'in açıklanmasının ardından yönetimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Maruf Güneş, Erkan Engin'in görevlendirilmesine tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik eleştirilerde bulundu.

Galatasaray, daha önce Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan hakem tartışmalarını hatırlatarak aynı VAR hakeminin Samsunspor maçına atanmasını sorguladı.

MARUF GÜNEŞ'TEN ERKAN ENGİN TEPKİSİ

Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği maçı öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'le ilgili geçmişte yaşananları, dikkat çeken görevlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmış, uyarılarımızı da açıkça yapmıştık.

Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı.

Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar.

Burada TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı çok önemli bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, "Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum." demişti.

Evet biz de kabul etmiyoruz. Çünkü sahada hakem bir pozisyonu göremeyebilir, hata yapabilir. Ama VAR'ın görevi zaten bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla biz de soruyoruz: Sayın Başkan'ın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin'deki bu ısrarın sebebi nedir?

Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor–Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor.

Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir?

Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz.

Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır."