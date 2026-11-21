Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda ağırladığı Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, 2-1 galip geldikleri Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maç oldu. Samsunspor çok iyi mücadele etti, bize zorluk çıkardılar, çok pozisyon buldular. Nenad Bjelica ile Trabzonspor'da çalışmıştım, nasıl bir takım istediğini biliyorum. Fiziksel mücadele isteyen bir takım istiyor. Samsunspor iyi mücadele etti. Milli takım dönüşleri zor oluyor ama galip geldiğimiz için mutluyuz."

ASTON VILLA VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI

"Bu ay bizim için çok ve kritik olacak. Aston Villa, Beşiktaş deplasmanı... İki tane zorlu maç oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Dinleneceğiz ve Aston Villa maçına hazırlanacağız."