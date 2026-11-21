Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Samsunspor maçı muhtemel 11'i
Milli ara dönüşü Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki bakım sebebiyle Başakşehir'de oynanacak maçta sarı-kırmızılılar mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor. İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Süper Lig'de zirveyi kimselere kaptırmayan G.Saray, milli ara sonrasında da kaldığı yerden devam etmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarıkırmızılılar, seriyi 6 maça yükseltmenin hesaplarını yapıyor.
Bunun yolu da bugün Samsunspor'u devirmekten geçiyor. Bütün planlarını galibiyet üzerine kuran sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki bakım çalışmaları nedeniyle karşılaşmayı kendi sahasında oynayamayacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olacak.
REKOR GÜNÜ GELDİ
Bu karşılaşmanın G.Saray açısından bir başka önemi daha bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
41 maçlık yenilmezlik serisi bulunan G.Saray, bugün de kaybetmezse seriyi 42 maça yükseltip kulüp rekorunu kıracak. Ancak gerçekleşirse rekor RAMS Park'ta değil, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kırılacak.
Fotomaç'ın haberine göre, ayrıca takımda yaşanan bazı sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, farklı bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Süper Lig'in 12. haftasında bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da, zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılılar, taktik üzerinde durdu. Çalışmalarını bitiren sarı- kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı.
ASLAN 1 KEZ MAĞLUP OLDU
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada G.Saray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon oynanan son karşılaşmayı Samsunspor 4-1 gibi farklı bir skorla kazanırken, önceki 9 karşılaşmanın hepsini sarı-kırmızılılar 3 puanla tamamladı. Cimbom 10'da 9 yaparak büyük bir üstünlük kurdu.
ALİ ŞANSALAN'IN 24. MÜCADELESİ
G.Saray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak. Şansalan, 24. kez sarı-kırmızılı takımın resmi maçında düdük çalacak.
Geride kalan 23 maçta G.Saray 17 galibiyet elde ederken rakipler ise 3 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. G.Saray; Beşiktaş, Konya ve Alanyaspor'a mağlup oldu.
YABANCILARA GEÇİT YOK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı teknik adamlara karşı büyük bir üstünlük kurdu.
Başarılı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği ilk günden itibaren, yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımları 21 kez evinde konuk etti. Aslan bu maçlarda hiç yenilmezken, 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
YUNUS'UN EN SEVDİĞİ MAÇ
Samsunspor'a karşı G.Saray'ın en etkili isimlerinden birisi Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Süper Lig'de sarı-kırmızılı takımın Samsunspor'a attığı son altı golün dördünde pay sahibi oldu.
Yunus Akgün atılan 6 golün 2'sini kaydederken 2'sinin de asistini yaparak Samsunspor maçlarındaki formunu zirveye taşımayı başardı.