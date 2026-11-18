Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 19 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.