Galatasaray-Samsunspor maçı, Süper Lig'de 12. haftanın dikkat çeken randevularından biri olacak. Liderin sakatlık raporu, Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart riski ve RAMS Park'tan alınan maçın yeni adresi merak ediliyor. Peki, mücadele saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, milli maç arasının ardından taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Samsunspor ise alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle İstanbul deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesinde Okan Buruk'un kadro tercihleri, sakat oyuncular ve yaklaşan Beşiktaş derbisi nedeniyle kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma neden Başakşehir'de oynanacak? İşte detaylar...

Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın hakemliğini Ali Şansalan yapacak. Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak görev alırken dördüncü hakem Fatih Tokail olacak.

GALATASARAY'DAN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 👇

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 12. Hafta ⚽ Samsunspor 📆 21.11.2026 ⏰ 16.00 🏟️ Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 📲 #GSvSAM https://t.co/cOHUVYfVYC — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 20, 2026

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın başlangıçta RAMS Park'ta oynanması planlanırken sarı-kırmızılı kulübün başvurusu üzerine stat değişikliğine gidildi.

Galatasaray, bu kararın RAMS Park zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla alındığını duyurdu.

GALATASARAY'DA SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK RAPORU

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Rafael Leao, sakatlıklarından dolayı Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Osimhen, sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından salon çalışmalarına başlarken Leao'nun tedavi süreci devam ediyor.

Roland Sallai'nin sol üst arka adalesinde, Ismail Jakobs'un ise sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Her iki oyuncunun da tedavisine başlandı.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 👇

⚔️ 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🔥 🏆 Trendyol Süper Lig | 12. Hafta 🆚 Fenerbahçe 🗓️ 21 Kasım ⏰ 19.00 🏟️ TURKA Kocaeli Stadyumu 📲 #KSvFB | #TrendyolSüperLig https://t.co/0OfWPrZC8Z — Kocaelispor (@Kocaelispor) November 20, 2026

UĞURCAN ÇAKIR, BATRАKOV VE DAVINSON SANCHEZ OYNAYACAK MI?

Milli takımlarında sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'den Galatasaray'a olumlu haber geldi. Üç futbolcu da 20 Kasım'da gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.

Uğurcan Çakır ve Davinson Sanchez, antrenmanın tamamına katıldı. Oyuncuların Samsunspor karşısındaki görev durumuna teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

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GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA REKOR İHTİMALİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 41 iç saha karşılaşmasında yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek kulübün en uzun iç saha yenilmezlik serisini yakaladı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Samsunspor'u mağlup ederek hem seriyi devam ettirmek hem de kulübün iç saha rekorunu geliştirmek istiyor.