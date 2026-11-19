Galatasaray'da Batrakov'a Kislyak transferi soruldu: İşte verdiği şok yanıt!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un sergilediği performans sonrası gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Matvey Kislyak olmuştu. Rusya Milli Takımı sonrası imza dağıtırken konuşan Batrakov, Kislyak'ın transferi hakkında sert konuştu.
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Galatasaray forması giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Rus basınından Championat'ın haberine göre Batrakov, Kislyak'ın transfer sürecinde rol aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İmza dağıttığı sırada kendisine yöneltilen, "Galatasaray'ın Kislyak'ın transferinde sizi devreye soktuğu yazılıyor. Gerçekten böyle bir şey yaptınız mı?" sorusuna Rus futbolcu, "Bu yalan!" yanıtını verdi.
Batrakov'a ardından Galatasaray'ın kendisinden böyle bir talepte bulunup bulunmadığı soruldu.
Rus futbolcu bu soruya ise "Ben böyle provokasyonlara yanıt vermiyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.
Öte yandan 21 yaşındaki Matvey Kislyak, CSKA Moskova altyapısında yetişti. Ocak 2024'ten bu yana A takımda forma giyen genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Kislyak, CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 102 karşılaşmada 14 gol ve 12 asist kaydetti. Transfermarkt verilerine göre genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.