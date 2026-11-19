Galatasaray'a transferde dev rakip! Noa Lang İtalya'da kalabilir
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Noa Lang, İtalyan kulüplerinin radarından düşmüyor. Genoa'nın kiralamak istediği Hollandalı futbolcu için bir Serie A ekibi daha devreye girdi.
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Geçtiğimiz sezon Napoli'den Galatasaray'a 6 aylığına kiralanan ve şampiyonluk yarışındaki önemli transferlerden biri olarak dikkat çeken Noa Lang hakkında transfer iddiaları bitmek bilmiyor.