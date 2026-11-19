Galatasaray'a transferde dev rakip! Noa Lang İtalya'da kalabilir

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Noa Lang, İtalyan kulüplerinin radarından düşmüyor. Genoa'nın kiralamak istediği Hollandalı futbolcu için bir Serie A ekibi daha devreye girdi.