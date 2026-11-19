Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kıracak. İşte kritik karşılaşma öncesi öne çıkan başlıklar ve istatistikler...
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 5 sezonda üst üste 4 kez şampiyon olan ve birçok rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başarının daha eşiğinde bulunuyor.
Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Galatasaray, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
SERİYİ OKAN BURUK BİTİRMİŞTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki 1-0'lık İstanbul Başakşehir mağlubiyetiyle sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.
Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.
REKORU BAŞKA STATTA ARAYACAK
RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
İÇ SAHADA SADECE İKİ KEZ KAYBETTİ
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig'de 78 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 66 galibiyet ve 10 beraberlik yaşayan Buruk'un Galatasaray'ı, sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu iki mağlubiyeti ise Giresunspor ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.
YABANCI HOCALARA KAYBETMEDİ
Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana 21 iç saha maçında yabancı çalıştırıcıların takımlarını ağırlayan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, bu alandaki 22. iç saha maçında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u ağırlayacak.
BU SEZON İÇ SAHA PERFORMANSI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakaların 5'ini kazanan sarı-kırmızılı takım, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 golü kalesinde gördü.