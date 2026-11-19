Borussia Dortmund Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi! Astronomik transfer teklifi...
Alman ekibi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Yunus Akgün'ü renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, bu ilgiye yönelik alacağı karar ise belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Milli aranın dönüşünde ligdeki Samsunspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Ara transfer döneminde gelecek transferler kadar hangi oyuncuların takımda kalacağı da büyük merak konusuyken, takımın yıldız oyuncularından Yunus Akgün'e talip çıktı.
Sarı-kırmızılıların formda oyuncularından Yunus, Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi.