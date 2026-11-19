Borussia Dortmund Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi! Astronomik transfer teklifi...

Alman ekibi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Yunus Akgün'ü renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, bu ilgiye yönelik alacağı karar ise belli oldu. İşte detaylar...