Galatasaray'da Batrakov bombası! Tam 100 milyon euro...

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Galatasaraylı Aleksey Batrakov için Premier Lig devinin resmen devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz gazeteci, genç yıldızın o takım için tam aradığı isim olabileceğini belirtirken, sarı-kırmızılıların transfer planına ait detayları aktardı.