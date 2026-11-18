Galatasaray'da Batrakov bombası! Tam 100 milyon euro...
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Galatasaraylı Aleksey Batrakov için Premier Lig devinin resmen devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz gazeteci, genç yıldızın o takım için tam aradığı isim olabileceğini belirtirken, sarı-kırmızılıların transfer planına ait detayları aktardı.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçta kaydettiği 4 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu için birçok Avrupa devi harekete geçti.
Sarı-kırmızılı yönetim ise genç yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmek istiyor.
Rus futbolcunun performansı Avrupa kulüplerinin ilgisini artırırken, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın oyuncuyu yakından takip etmek için gözlemci görevlendirdiği belirtildi.
Manchester City'nin de transfer gelişmelerini takip ettiği ifade edildi.
100 MİLYON EUROLUK HAMLE
Avrupa kulüplerinin ilgisi üzerine Galatasaray yönetimi, genç yıldızın sözleşmesinde değişikliğe gitmek için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, mevcut kontratında 55 milyon euro olan serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev ile görüşme yapılması planlanıyor.
Rus futbolcunun menajerinin İstanbul'a ne zaman geleceğine dair çeşitli spekülasyonlar etrafta dolanıyor.
Ama şu kesin olarak biliniyor ki yeni sözleşme şartlarını değerlendirmek için ocak ayında İstanbul'da olacak.
OCAK AYINDA AYRILMASI MÜMKÜN DEĞİL
Batrakov'un ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmasının önünde FIFA kurallarından kaynaklanan bir engel bulunuyor.
Mevcut düzenlemelere göre futbolcular bir sezon içerisinde en fazla üç kulüpte tescil edilebiliyor ancak resmi maçlarda en fazla iki farklı takımda forma giyebiliyor.
Bu nedenle Rus futbolcunun sezon içerisinde üçüncü bir takımda resmi karşılaşmaya çıkması mümkün görünmüyor.
LIVERPOOL EN GÜÇLÜ ADAY
İngiliz gazeteci Zak Anderton'un özel haberine göre, Liverpool 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Hücum hattındaki yaratıcılık sorununu çözmek isteyen Kırmızılar, Batrakov'u önemli adaylardan biri olarak değerlendiriyor.
Trent Alexander-Arnold'ın ayrılığından bu yana oyun kurma konusunda alternatifler arayan Liverpool'un, Rus yıldızın hücum özelliklerinden yararlanmak istediği belirtiliyor.
Galatasaray'ın 55 milyon euro olan serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltme planı ise transferin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor.
Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen genç futbolcu, hücumdaki yaratıcılığı ve skor katkısıyla kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
2031 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Batrakov'un geleceği merakla beklenirken, Avrupa devlerinin ilgisi ve sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme planı transfer gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
GALATASARAY'DA 9 GOLE KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Batrakov, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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