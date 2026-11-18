Galatasaraylı futbolculardan şaşırtan Noa Lang talebi! Transfer...
Galatasaray'ın ocak ayında yeniden kadrosuna katmak istediği Noa Lang hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Noa Lang'ın transfer haberleri sonrası teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerden flaş bir talepte bulundukları belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın, Napoli ile tüm bağları koptu.