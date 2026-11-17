Galatasaray'dan UEFA'ya sürpriz başvuru! Aston Villa maçı için flaş gelişme

RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmaları sürerken Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesinde UEFA'ya yaptığı sürpriz başvuru gündem oldu. Sarı-kırmızılıların 24 Kasım'daki kritik mücadeleyi nerede oynayacağı merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...