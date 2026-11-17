Fotomaç'ın haberine göre, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde öncelikli olarak stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için gündeme gelen ilk oyuncu ise Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss oldu.
Faslı yıldız, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" ifadelerini kullanmıştı.
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