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Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, 17 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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