Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.