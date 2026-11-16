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TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İtalyan ekibi Fiorentina, Christ Inao Oulai'yi isteyen sarı-kırmızılı takıma flaş bir takas teklifi yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte G.Saray'da transfer ateşi de yanmaya başladı.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Sarı-kırmızılılar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek isterken, bazı futbolcularına da talipler çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Özellikle İtalyan ekibi Fiorentina, sezon başından itibaren sarı-kırmızılı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip olan Fiorentina, sezon başında yönetimden olumsuz yanıt almış ve transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Ancak İtalyan ekibinin inadı da ısrarı da bitmek bilmiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

TORREIRA KİLİT ROLDE

İtalyan ekibi, bu kez de G.Saray'ın talip olduğu eski Trabzonsporlu Oulai'yi Torreira transferinde koz olarak kullanmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Sezon başında Trabzonspor'a 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fiorentina, Fildişi oyuncudan istediği verimi alamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Fotomaç'ta yer alan habere göre, G.Saray'ın da Oulai'ye talip olması üzerine İtalyan ekibi takas önerisinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

G.Saray'dan Torreira artı bir miktar para ödeyecek, Fiorentina da Oulia'yi sarı-kırmızılı takıma gönderecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Ancak G.Saray yönetimi henüz bu öneriye yanıt vermiş değil. Çünkü Torreira'nın takım içinde çok önemli bir rol üstlendiği düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın, kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar bulunan sözleşmesini G.Saray'da tamamlamak istediğini ifade eden Torreira'nın bu gelişme üzerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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