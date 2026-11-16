TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri
Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İtalyan ekibi Fiorentina, Christ Inao Oulai'yi isteyen sarı-kırmızılı takıma flaş bir takas teklifi yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte G.Saray'da transfer ateşi de yanmaya başladı.
Sarı-kırmızılılar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek isterken, bazı futbolcularına da talipler çıkıyor.
Özellikle İtalyan ekibi Fiorentina, sezon başından itibaren sarı-kırmızılı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor.
G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip olan Fiorentina, sezon başında yönetimden olumsuz yanıt almış ve transfer gerçekleşmemişti.
Ancak İtalyan ekibinin inadı da ısrarı da bitmek bilmiyor.
TORREIRA KİLİT ROLDE
İtalyan ekibi, bu kez de G.Saray'ın talip olduğu eski Trabzonsporlu Oulai'yi Torreira transferinde koz olarak kullanmak istiyor.
Sezon başında Trabzonspor'a 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fiorentina, Fildişi oyuncudan istediği verimi alamadı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, G.Saray'ın da Oulai'ye talip olması üzerine İtalyan ekibi takas önerisinde bulundu.
G.Saray'dan Torreira artı bir miktar para ödeyecek, Fiorentina da Oulia'yi sarı-kırmızılı takıma gönderecek.
Ancak G.Saray yönetimi henüz bu öneriye yanıt vermiş değil. Çünkü Torreira'nın takım içinde çok önemli bir rol üstlendiği düşünülüyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın, kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar bulunan sözleşmesini G.Saray'da tamamlamak istediğini ifade eden Torreira'nın bu gelişme üzerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
OULAI ŞANS BULAMIYOR Sezon başında Trabzonspor'dan büyük bir bedel karşılığında İtalyan ekibinin yolunu tutan Oulai adeta pişman oldu.
Bordo-mavili ekibin önemli bir parçası olan Fildişili orta saha oyuncusu, Fiorentina'da ise hamle oyuncusu olarak kaldı.
Serie A'da geride kalan 11 haftanın 7'sinde forma giyen Oulai, toplamda 305 dakika sahada kalabildi.