TRANSFER HABERİ: Galatasaray ile Fiorentina arasında flaş takas! Cimbom'a sürpriz öneri

Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İtalyan ekibi Fiorentina, Christ Inao Oulai'yi isteyen sarı-kırmızılı takıma flaş bir takas teklifi yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)