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Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

A Milli Takım'ın Belçika karşılaşmasında sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin planlarını bozdu. Sağ omuz bölgesinde gerilme tespit edilen futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Samsunspor maçında forma giyecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a kötü haber gelmişti.

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Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

SAĞ OMUZ EKLEMİNDE HAFİF GERİLME

Belçika karşılaşmasının ardından İzmir'de MR görüntülemesi yapılan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

TFF'nin açıklamasında, milli kalecinin sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiği ve tedbir amaçlı olarak Fransa maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtilmişti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

SAMSUNSPOR MAÇINDA...

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisinin, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giymesinin şüpheli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

Uğurcan'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

SAKATLIK SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlıkla birlikte Galatasaray'da sakat oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Victor Osimhen ve Rafael Leao da sakatlıkları nedeniyle gündeme gelmişti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 5 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?

Sağ omzunda ağrı hisseden ve yapılan kontrollerin ardından sakatlığının detayları belli olan deneyimli kalecinin, Samsunspor karşılaşmasında forma giymesi şüpheli.

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