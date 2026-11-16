Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında forma giyecek mi?
A Milli Takım'ın Belçika karşılaşmasında sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin planlarını bozdu. Sağ omuz bölgesinde gerilme tespit edilen futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Samsunspor maçında forma giyecek mi? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a kötü haber gelmişti.
SAĞ OMUZ EKLEMİNDE HAFİF GERİLME
Belçika karşılaşmasının ardından İzmir'de MR görüntülemesi yapılan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.