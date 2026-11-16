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Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

Son dakika Galatasaray transfer habeleri | Leroy Sane'yi devre arasında takımdan göndermek istediği konuşulan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sadio Mane oldu. Al Nassr'ın yeni kontrat imzalamak istemediği Senegalli futbolcunun maaşının %60'lık kısmında indirime gitmeyi kabul ettiği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

Kanat rotasyonunda Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane gibi isimleri bulunduran Galatasaray hakkında transferde dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

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Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

GALATASARAY'DAN MANE HAMLESİ

Senenews'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgileniyor.

Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

MARSİLYA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli yıldız ile Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın da ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

DEVRE ARASINDA SATABİLİRLER

Mane'nin sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayı düşünmeyen Al Nassr'ın, devre arasında gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

BİR YILLIK YENİ SÖZLEŞME İSTEDİ

Haberde, futbolcu ve menajerinin bir yıllık yeni sözleşme için girişimlerde bulunduğu ancak kulübün bu talebe olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...

%60'LIK İNDİRİM

Sadio Mane'nin sözleşmesini uzatabilmek adına yaklaşık yüzde 60'lık maaş indirimini dahi kabul ettiği de haberde yer alan bilgiler arasında.

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