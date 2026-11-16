Galatasaray için transferde Sadio Mane iddiası! %60'lık maaş indirimi...
Son dakika Galatasaray transfer habeleri | Leroy Sane'yi devre arasında takımdan göndermek istediği konuşulan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sadio Mane oldu. Al Nassr'ın yeni kontrat imzalamak istemediği Senegalli futbolcunun maaşının %60'lık kısmında indirime gitmeyi kabul ettiği ifade edildi. İşte detaylar...
Kanat rotasyonunda Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane gibi isimleri bulunduran Galatasaray hakkında transferde dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.