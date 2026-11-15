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Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Devre arasında savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Üç kulvarda yarışan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek.

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Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Cimbom, kadrosuna yapacağı takviyeler arasında stoper transferini de düşünüyor.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Fransa'da Lille'de oynayan Alexsandro, Cimbom'un transfer gündeminde yer alıyordu. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılar yaz ayında da temaslarda bulundu.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Fransızlar 30 milyon euro civarında bonservis talep etti. Bunun üzerine yönetim de geri adım attı. Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Alexsandro ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

OKAN BURUK DA ÇOK BEĞENİYOR

Lille ile sözleşmesi 2028'de bitecek olan 1.91 boyundaki stoper, mevcut koşullarda 2027 yazında kontratının son senesine girecek.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Fransız ekibinin bu kez 15 milyon euro seviyesindeki tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi. Alexsandro, her iki ayağını da kullanabiliyor. Defansta güven veriyor.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Galatasaray uzun süredir Abdülkerim-Sanchez ikilisini zorlayabilecek bir alternatif bulamadı. Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasındaki sambacı için devre arasında Lille'in kapısının çalınacağı belirtildi.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Tecrübeli savunmacı, bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

Alexsandro, futbol kariyeri boyunca oynadığı 175 karşılaşmada, 9 gol, 3 asist kaydetti. 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan savunmaya Sambacı takviyesi! Okan Buruk çok istiyor

2017'de Flamengo altyapısından yetişen Alexsandro, 3 kez de Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterdi.

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