Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan talipleri çoğalan Gabriel Sara'yı uygun bir bonservis ücretiyle takımdan göndermek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuyu gönderdikten sonra yerine getireceği yıldız isim belli oldu. İşte detaylar...