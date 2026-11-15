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Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan talipleri çoğalan Gabriel Sara'yı uygun bir bonservis ücretiyle takımdan göndermek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuyu gönderdikten sonra yerine getireceği yıldız isim belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Trendyol Süper Lig'deki üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluğu perçinlemek istiyor.

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Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya ilk 11 düzeyinde bir takviye yapmak adına harekete geçti.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

OULAI TRANSFERİ ONAY ALMADI

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine gelen ilk isim Christ Inao Oulai oldu.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun yeni kulübünde yeterli süre alamamasını fırsata çevirmek istediği öne sürülmüştü.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Fildişili genç yıldız için harekete geçen Galatasaray'a kulübünden onay çıkmadı.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Oulai transferinin rafa kalkması sonrası orta sahadaki alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda yönetim, üst düzey bir takviye yaparak bu rotasyonu kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Özellikle Premier Lig'den ilgi duyulan Gabriel Sara'yı gönderme niyetinde olan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

GABRIEL SARA İÇİN DEVLER SIRADA

Napoli ve Roma başta olmak üzere Aston Villa ve Brighton tarafından yakın takip edilen Brezilyalı oyuncunun gönderilmesi halinde Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

HEDEFTEKİ 1 NUMARA: TEUN KOOPMEINERS

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Teun Koopmeiners'ten vazgeçmiş değil.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Sara'nın olası transferinden elde edilecek gelirle bu bölgeyi Juventus'ta gözden düşen Hollandalı yıldızla takviye etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde kiralama formülünü masaya yatıracak.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

HAYRAN KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a karşı oynanan maçta sarı-kırmızılı fileleri 2 kez havalandıran Koopmeiners, o günden bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın (Aslantepe) atmosferine ve taraftarına hayran kalmıştı.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Bu hayranlığın transfer sürecinde avantaj sağlaması beklenirken, Juventus yönetimiyle temasların hız kazanması planlanıyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Asıl mevkisi merkez orta saha olan 28 yaşındaki futbolcu; ihtiyaç halinde 6 numara pozisyonunda ve stoperde de başarıyla görev yapabiliyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

Profesyonel kariyerine AZ Alkmaar'ın rezerv takımı Jong AZ'de başlayan ve ardından as takıma yükselen Koopmeiners, 2017-2021 yılları arasında Hollanda ekibiyle 100'den fazla maça çıktı.

Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!

2021'de Atalanta'ya transfer olan ve 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, 2024 yazında 51 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutmuştu.

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