Galatasaray'da Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan talipleri çoğalan Gabriel Sara'yı uygun bir bonservis ücretiyle takımdan göndermek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuyu gönderdikten sonra yerine getireceği yıldız isim belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'deki üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluğu perçinlemek istiyor.
İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya ilk 11 düzeyinde bir takviye yapmak adına harekete geçti.