Igli Tare'den flaş Leao sözleri: Önceliği futbol değildi, çok fiziksel sorun yaşadı!

Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu. Tare, Galatasaray'a transfer olan Leao hakkında dikkat çeken ifadelerde bulunarak Portekizli oyuncu için, "Önceliği futbol değildi, çok fiziksel sorun yaşadı!" ifadelerini kullandı.