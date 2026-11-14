Igli Tare'den flaş Leao sözleri: Önceliği futbol değildi, çok fiziksel sorun yaşadı!
Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu. Tare, Galatasaray'a transfer olan Leao hakkında dikkat çeken ifadelerde bulunarak Portekizli oyuncu için, "Önceliği futbol değildi, çok fiziksel sorun yaşadı!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare'den Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sky Calcio Unplugged programına konuk olan Tare, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı sezonda beklentilerin altında kalan isimleri değerlendirirken Portekizli futbolcuya özel bir parantez açtı.
Leao'ya insan olarak çok değer verdiğini belirten Tare, "Leao'ya bir insan olarak gerçekten çok değer verdim ancak kendisinden hep daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncuydu.
Bence futbol artık onun için bir öncelik değildi.
Durumu böyle değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Portekizli futbolcunun futbol dışındaki önceliklerine de değinen Tare, "Bence futbol dışındaki hayatı, müzik, moda gibi konular biraz daha ön plandaydı.
Ancak Milan'a olan bağlılığını hiçbir zaman sorgulamadım.
Önceki performansını sergileyemediği için üzülüyordu.
Ayrıca çok sayıda fiziksel sorun da yaşadı." dedi.
Leao'nun Milan'daki son döneminde yaşadığı gol sıkıntısına da dikkat çeken Tare, takımın hücum hattında alışılmadık bir süreç yaşadıklarını belirtti.
Şu anda Porto'da kiralık olarak forma giyen Milan oyuncusu Santiago Gimenez'in de beklentilerin altında kaldığını belirten Tare, "Olağanüstü bir gençti ve istatistikleri de bunu gösteriyordu. Ancak bir yıl boyunca gol atmayı başaramadı. Ardından Pulisic'in altı ay boyunca gol atamadığı bir dönem yaşandı. Daha sonra Leao da dört ay boyunca gol bulamadı.
Futbol dünyasında kolay kolay karşılaşmayacağınız durumlar yaşandı." ifadelerini kullandı.
Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro karşılığında transfer olan Rafael Leao'nun 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol kaydeden Leao, 1 de asist yaptı.