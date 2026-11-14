Galatasaray'da Aleksey Batrakov gelişmesi! Real Madrid ve transfer...

Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde sergilediği performansla dev kulüplerin radarına giren Aleksey Batrakov ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından yapılan o açıklama, genç yeteneğin Real Madrid'e transfer olabileceği yönündeki iddiaları daha da kuvvetlendirdi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...