Galatasaray'da Aleksey Batrakov gelişmesi! Real Madrid ve transfer...
Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde sergilediği performansla dev kulüplerin radarına giren Aleksey Batrakov ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından yapılan o açıklama, genç yeteneğin Real Madrid'e transfer olabileceği yönündeki iddiaları daha da kuvvetlendirdi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Özbekistan ile Rusya, hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaştı. Rusya'nın 3-2 kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 90+2. dakikada kenara geldi.
Özbekistan Milli Takımı'nda ise Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ile Fayzullayev karşılaşmaya ilk 11'de dahil oldu. Ev sahibi ekibin bu iki önemli ismi, mücadelenin 80. dakikasında kenara alındı.
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eldor Shomurodov, performansıyla dikkat çeken Batrakov hakkında övücü sözler sarf etti.
Özbek futbolcu, Batrakov'un Süper Lig'in en çok konuşulan ve parlayan yıldızlarından biri olduğunu vurguladı.
Genç oyuncunun geleceğinin tamamen kendi ellerinde olduğunu belirten tecrübeli golcü, bu istikrarlı oyununu sürdürmesi halinde çok büyük başarılara imza atacağını ifade etti.
Basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Eski dostunuz Jose Mourinho şimdi Real Madrid'in başında. Belki Aleksey'i Real Madrid'e tavsiye edersiniz?" şeklindeki soru ise dikkat çekti.
"R. MADRID BATRAKOV'U TAKİP EDİYOR"
Başarılı futbolcu bu soruya, İspanyol devinin zaten genç yeteneği yakından izlediğini düşündüğünü belirterek, "Bence Real Madrid şu anda Batrakov'u zaten takip ediyor." şeklinde yanıt verdi.
21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 13 resmi mücadelede 6 gol/4 asistlik bir performans sergiledi.
Bu gollerin 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde kaydeden Batrakov, Avrupa devlerini harekete geçirdi. Rus yıldızın geleceği dünya spor basını tarafından yakından takip ediliyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun sözleşmesinde 55 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunmakta.