G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan İlkay Gündoğan hakkında Alman basınından dikkat çeken bir haber geldi. Tecrübeli futbolcu ve Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşünmediği duyuruldu. Ancak alınan bir diğer karar ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...