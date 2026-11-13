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G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan İlkay Gündoğan hakkında Alman basınından dikkat çeken bir haber geldi. Tecrübeli futbolcu ve Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşünmediği duyuruldu. Ancak alınan bir diğer karar ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

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G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

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G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Sarı-kırmızılılarda ocak ayında kadroya katılması planlanan isimlerin yanı sıra takımdan ayrılabilecek futbolcuların geleceği de merak konusu oldu.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Bu doğrultuda Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyla İstanbul Başakşehir'in ilgilendiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği öne sürüldü.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Ancak Alman basınında oyuncuya yakın kaynaklar, İlkay Gündoğan'ın devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Galatasaray'ın da ocak ayında tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmediği, buna karşın sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmayı planlamadığı belirtildi.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Devre arasında ayrılmaya sıcak bakmayan İlkay'ın, sezon sonunda kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi bekleniyor.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Bild muhabiri Tom Kühner de yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

BU SEZON BEKLENEN SÜRELERİ ALAMADI

2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalamakta zorlanan deneyimli futbolcu, bu sezon da forma şansı bulmakta güçlük çekti.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 3 karşılaşmada toplam 64 dakika görev aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta yalnızca 10 dakika sahada kaldı.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 43 karşılaşmaya çıkan İlkay Gündoğan, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

19 KUPA KAZANDI

Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan İlkay Gündoğan, toplam 19 kupa kazandı. Tecrübeli futbolcu, Manchester City ile 14, Borussia Dortmund ile 4 ve Galatasaray ile 1 kupa sevinci yaşadı.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

MANCHESTER CITY'DE 358 MAÇ

Manchester City tarihinin önemli isimleri arasında yer alan İlkay, İngiliz ekibinin formasını 358 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 65 gol ve 48 asist üreten yıldız futbolcu, 2023 yılında kulübün yılın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

BARCELONA'DA 51 KARŞILAŞMA

İlkay Gündoğan, Barcelona kariyerinde ise 51 maçta görev aldı. Alman futbolcu, Katalan ekibinde 5 gol ve 14 asist kaydetti.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın, sarı-kırmızılı kulüple yeni bir kontrat imzalaması beklenmiyor.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

Tom Kühner'in aktardığına göre henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen deneyimli oyuncunun sezon sonunda kendisine yeni bir takım bulması gerekecek.

G.Saray ve İlkay Gündoğan son kararı verdi! Transfer...

İŞTE O HABER

Bild: Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu değil. Sözleşmesinin yaz aylarının ötesine uzatılması beklenmiyor. Henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen Gündoğan'ın, sezon sonunda kendisine yeni bir kulüp bulması gerekecek.

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