Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...
Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Aleksey Batrakov için sarı-kırmızılı yönetimin yol haritası belli oldu. Aslan, milli ara sonrası yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a davet ederek yeni sözleşmenin şartları hakkında görüşme yapacak. İşte detaylar...
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Aleksey Batrakov'un menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun maaşında indirime gitmeye hazırlanıyor.