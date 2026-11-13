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Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Aleksey Batrakov için sarı-kırmızılı yönetimin yol haritası belli oldu. Aslan, milli ara sonrası yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a davet ederek yeni sözleşmenin şartları hakkında görüşme yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Aleksey Batrakov'un menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun maaşında indirime gitmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Rus yıldızın sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya çıkartmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Yapılması planlanan düzenlemeyle bu rakam, yapılan sözleşmenin tamamında geçerli olacak.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev'in önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

İSTESE DE AYRILAMAYACAK!

Galatasaray yönetimi, dört yıllık kontratı bulunan genç yeteneğini ilerleyen dönemlerde düşük bir bedelle kaybetmemek adına harekete geçti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Öte yandan Batrakov'un ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının önünde FIFA kurallarından kaynaklanan bir engel bulunuyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Mevcut düzenlemelere göre futbolcular, bir sezon içerisinde en fazla iki farklı takımda forma giyebiliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Sezon başında Lokomotiv Moskova formasıyla beş karşılaşmada görev alan Rus futbolcu, ne kadar yüksek bir teklif alırsa alsın (forma giymek istiyorsa) sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak zorunda.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray formasıyla 13 maçta forma giyen Batrakov, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

21 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Aleksey Batrakov #Galatasaray #Lokomotiv Moskova
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