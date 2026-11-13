Galatasaray'da Aleksey Batrakov görüşme odasına! Milli aranın ardından...

Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Aleksey Batrakov için sarı-kırmızılı yönetimin yol haritası belli oldu. Aslan, milli ara sonrası yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a davet ederek yeni sözleşmenin şartları hakkında görüşme yapacak. İşte detaylar...