Galatasaray'da çifte istifa!

Galatasaray Spor Kulübü, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarını resmi olarak açıkladı.



Galatasaray'da 2'nci Başkan Metin Öztürk, görevlerinden istifa ettiğini sanal medya hesabından 1 Kasım 2026'da duyurmuştu. Öztürk yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da 1 Kasım 2026'da görevinden istifa ettiğini açıklamış ve 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Metin Öztürk ile aralarında yaşanan tartışmanın sanal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerle aktarıldığını söyleyerek, "Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum" açıklamasında bulunmuştu.