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Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kevin De Bruyne için transfer piyasası hareketlendi. Geçtiğimiz yaz da yıldız futbolcuyla ilgilenen Galatasaray'ın yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. Belçika ve Hollanda merkezli yayın yapan Voetbalflitsen, De Bruyne ile iletişime geçen takımlar için kapsamlı bir yazı ele aldı. İşte o takımlar arasında Galatasaray'ın transferdeki konumu ve gerçekleştirme ihtimali...

Giriş Tarihi:
Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Belçikalı yıldızın Napoli'den ayrılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken PSV, Everton ve Galatasaray'ın da deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Geçtiğimiz yaz Manchester City'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan De Bruyne, İtalyan ekibinde yeni bir maceraya başlamıştı. Ancak Napoli'nin bu sezon yaşadığı sıkıntılar ve yıldız futbolcunun takım içindeki konumuna ilişkin tartışmalar, ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

PSV, TRANSFERDE ÖNE ÇIKIYOR

De Bruyne için en ciddi adaylardan biri PSV Eindhoven olarak gösteriliyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle temasa geçti.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Transfer gazetecisi Mounir Boualin, görüşmelerin bir süredir devam ettiğini ve şu ana kadar olumlu ilerlediğini aktardı.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Eindhovens Dagblad muhabiri Rik Elfrink de PSV'nin transfer konusunda umutlu olduğunu ve De Bruyne'nin kulübün ilgisine olumsuz yaklaşmadığını belirtti.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Teknik direktör Peter Bosz'un da yaratıcı özellikleriyle ön plana çıkan Belçikalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

EVERTON VE GALATASARAY DA DEVREDE

Kevin De Bruyne ile ilgilenen kulüpler arasında Everton ve Galatasaray da bulunuyor. İngiliz ekibinin, yıldız orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temas kurduğu öne sürüldü.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Galatasaray ise geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyla ilgilenmişti. Sarı-kırmızılıların, De Bruyne'nin Napoli'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve transfer için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden Galatasaray'ın, yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olduğu vurgulandı.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

AL-NASSR VE MLS SEÇENEKLERİ

De Bruyne'nin olası adresleri arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr da gösteriliyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği kulübün, Belçikalı yıldız için yüksek maliyetli bir teklif sunabileceği öne sürüldü.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

ABD'den ise San Diego FC, Chicago Fire ve Inter Miami'nin isimleri gündeme geldi. Özellikle San Diego FC'nin daha önce De Bruyne ile ilgilendiği ve oyuncunun temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Ancak Chicago Fire ve Inter Miami için henüz somut bir transfer görüşmesi doğrulanmadı.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

BELÇİKA'YA DÖNÜŞÜ ŞİMDİLİK ZOR

De Bruyne'nin eski takımı Genk'e dönmesi veya Club Brugge ile Anderlecht gibi Belçika'nın önemli kulüplerine transfer olması da ihtimaller arasında gösterildi.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Ancak Belçika basınında yer alan haberlere göre ülkenin önde gelen kulüpleri, yıldız futbolcunun transferini şu aşamada gündemlerine almış değil.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

De Bruyne de daha önce Belçika'ya dönme ihtimaline sıcak bakmadığını belirtmişti.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Yıldız futbolcunun, Napoli'deki geleceğinin netleşmesinin ardından kariyerine hangi ülkede devam edeceği merakla bekleniyor.

Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

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Voetbalflitsen: Everton ve Galatasaray fırsat kolluyor.

Voetbalflitsen: Galatasaray da Kevin De Bruyne için dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Galatasaray, geçtiğimiz yaz Belçikalı yıldızla ilgilenmişti. Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, De Bruyne'ye cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip.

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