Galatasaray, Kevin De Bruyne için fırsat kolluyor!

Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kevin De Bruyne için transfer piyasası hareketlendi. Geçtiğimiz yaz da yıldız futbolcuyla ilgilenen Galatasaray'ın yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. Belçika ve Hollanda merkezli yayın yapan Voetbalflitsen, De Bruyne ile iletişime geçen takımlar için kapsamlı bir yazı ele aldı. İşte o takımlar arasında Galatasaray'ın transferdeki konumu ve gerçekleştirme ihtimali...