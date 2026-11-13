Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı rakiplerinden olan Lille'in, sarı-kırmızılılarda forma giyen genç futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı. Fransız ekibi, kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmayı hedefliyor. | GS Spor haberleri
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'da, kadroda bulunan oyuncular da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği rakiplerinden Lille'in, ocak ayı transfer dönemi öncesinde harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.