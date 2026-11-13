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Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı rakiplerinden olan Lille'in, sarı-kırmızılılarda forma giyen genç futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı. Fransız ekibi, kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmayı hedefliyor. | GS Spor haberleri

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Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'da, kadroda bulunan oyuncular da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği rakiplerinden Lille'in, ocak ayı transfer dönemi öncesinde harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Fransız ekibinin, Galatasaray kadrosundan bir ismi transfer listesine aldığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞILAŞMIŞLARDI

Lille ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da kozlarını paylaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

GALATASARAY 4-2 MAĞLUP ETMİŞTİ

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 4-2 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmişti.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira ve Victor Osimhen kaydetti.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Ev sahibi ekibin iki golü ise Soriba Diaoune'den geldi.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

BİRÇOK TÜRK OYUNCU FORMA GİYDİ

Fransız temsilcisinin kadrosunda daha önce Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı gibi Türk futbolcular da forma giymişti.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Lille, bu sezon ise kalesini Berke Özer'e emanet etti.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Sergen Yalçın yönetiminde milli takıma geri çağrılan Özer, Galatasaray ile oynanan Devler Ligi karşılaşmasında da ilk 11'de görev almıştı.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Fransız ekibinin Türk futbol piyasasına yönelik ilgisinin sürdüğü belirtilirken yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

O İSİM JANKAT YILMAZ

Lille'in transfer listesine aldığı ismin Jankat Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Les Transferts'de yer alan habere göre Fransız temsilcisi, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

OCAK AYINDA TRANSFER TEKLİFİ

Ligue 1 ekibinin, ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara resmi bir teklif sunabileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

SEZON SONUNDA KONTRATI BİTİYOR

Jankat Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Genç futbolcunun henüz yeni kontrata imza atmaması, Lille açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

BONSERVİS İSTEYEBİLİRLER

Sarı-kırmızılı yönetimin, sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan oyuncudan bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

PERFORMANSI

Jankat Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca bir resmi maçta görev aldı.

Şampiyonlar Ligi rakibinden Galatasaray'a transfer kancası! Sezon sonunda kontratı bitiyor

Genç oyuncu, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe karşısında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı mücadelede kaleyi korudu.

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