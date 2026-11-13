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Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Sözleşmesinin son yılına giren Virgil van Dijk'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamalarla ayrılık ihtimalinin kapısını açık bırakan yıldız stoper için İtalyan basınından da dikkat çeken bir iddia geldi. İşte detaylar...

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Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Son dönemlerde adı sık sık Trendyol Süper Lig devleri ile anılan Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamalar ile taraftarları heyecanlandırdı.

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Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde olan yıldız stoper Liverpool'daki geleceğine ve olası bir transfere dair konuştu.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

"PANİKLEMEDİM, BAŞKA YERE GİDERİM"

35 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmem uzarsa, ne ala. Aksi takdirde başka bir yere giderim. Şu an için bildirecek bir şey yok, ancak bu paniklediğim anlamına gelmez. Zihinsel olarak iyiyim; fiziksel olarak son iki haftadır ufak bir sorun yaşadım, ancak sahada yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

YARIŞA MILAN DA KATILABİLİR

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre AC Milan, Virgil van Dijk'ın bu açıklamalarının ardından transfer ihtimalini ciddi bir şekilde masaya yatırdı.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

İtalyan devinin sahibi Gerry Cardinale ile birlikte kulüpte danışmanlık görevi yürüten Zlatan Ibrahimovic'in de Hollandalı oyuncuyu çok beğendiği ve olası bir transfer fırsatının kaçırılmayacağı ifade ediliyor.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

'SALAH İLE İTTİFAK KURABİLİR'

Haberde, Türkiye'den dev kulüplerin mali olarak cezbedici teklifler ile gelecebileceğinin altı çizilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Virgil van Dijk için yarışta olduğu belirtildi.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Öte yandan Trabzonspor'a gitmesi durumunda Muhammed Salah ile yeni bir ittifak kurabilecekleri kaydedildi.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Tecrübeli savunmacı, 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde imza attığı Liverpool'da bugüne kadar 389 resmi müsabakada forma giydi.

Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Bu maçlarda 36 kez fileleri havalandıran Hollandalı yıldız, 16 defa da golü getiren pası kaydetti.

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