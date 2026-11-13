Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir
Sözleşmesinin son yılına giren Virgil van Dijk'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamalarla ayrılık ihtimalinin kapısını açık bırakan yıldız stoper için İtalyan basınından da dikkat çeken bir iddia geldi. İşte detaylar...
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Son dönemlerde adı sık sık Trendyol Süper Lig devleri ile anılan Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamalar ile taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde olan yıldız stoper Liverpool'daki geleceğine ve olası bir transfere dair konuştu.
"PANİKLEMEDİM, BAŞKA YERE GİDERİM"
35 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmem uzarsa, ne ala. Aksi takdirde başka bir yere giderim. Şu an için bildirecek bir şey yok, ancak bu paniklediğim anlamına gelmez. Zihinsel olarak iyiyim; fiziksel olarak son iki haftadır ufak bir sorun yaşadım, ancak sahada yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.
YARIŞA MILAN DA KATILABİLİR
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre AC Milan, Virgil van Dijk'ın bu açıklamalarının ardından transfer ihtimalini ciddi bir şekilde masaya yatırdı.
İtalyan devinin sahibi Gerry Cardinale ile birlikte kulüpte danışmanlık görevi yürüten Zlatan Ibrahimovic'in de Hollandalı oyuncuyu çok beğendiği ve olası bir transfer fırsatının kaçırılmayacağı ifade ediliyor.
'SALAH İLE İTTİFAK KURABİLİR'
Haberde, Türkiye'den dev kulüplerin mali olarak cezbedici teklifler ile gelecebileceğinin altı çizilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Virgil van Dijk için yarışta olduğu belirtildi.
Öte yandan Trabzonspor'a gitmesi durumunda Muhammed Salah ile yeni bir ittifak kurabilecekleri kaydedildi.
Tecrübeli savunmacı, 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde imza attığı Liverpool'da bugüne kadar 389 resmi müsabakada forma giydi.
Bu maçlarda 36 kez fileleri havalandıran Hollandalı yıldız, 16 defa da golü getiren pası kaydetti.
Virgil van Dijk'ın Premier Lig devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sözleşme uzatma ihtimali ise belirsizliğini koruyor.