Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Süper Lig devleri harekete geçebilir

Sözleşmesinin son yılına giren Virgil van Dijk'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamalarla ayrılık ihtimalinin kapısını açık bırakan yıldız stoper için İtalyan basınından da dikkat çeken bir iddia geldi. İşte detaylar...